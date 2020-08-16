До Мінська звозять автобусами людей на мітинг за Лукашенка – ЗМІ

До столиці Білорусі Мінська організовано звозять учасників акції на підтримку президента Олександра Лукашенка, що має розпочатись о 12 годині біля будинку уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією читачів "Свободи", деяким учасникам пропонували премії та відгули на роботі, а деяким погрожували звільненням та позбавленням місць у гуртожитках у разі відмови брати участь в акції.

У деяких містах органи влади навіть організували спеціальні поїзди з метою доставки людей на захід. Зокрема, потяг з 19 вагонів нібито вирушив із Бреста до Мінська.

За інформацією читачів Свободи, колона автобусів з Вітебська виїхала до столиці о 6-ій ранку у супроводі машин ДАІ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З Від початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.