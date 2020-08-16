Лукашенко проти ідеї вибудувати "ланцюг небайдужих" від Вільнюса до Києва

Президент Білорусії Олександр Лукашенко доручив силовикам не допустити реалізації ідеї протестувальників вибудувати «живий ланцюг з небайдужих» людей від Вільнюса до Києва.

Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція «БелТА».

"Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками та в ланцюгах… Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди більше 300 тисяч людей", — сказав Лукашенко.

Він доручив міністерству оборони Білорусії, МВС і КДБ, а також генеральному прокурору дати оцінку цим діям, а також закликав їх «категорично не допустити подібних дій».

Раніше Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що РФ на перше прохання «допоможе з безпекою» у разі збройної агресії.

Лукашенко стверджував, що протести проти нього інспіровані з інших країн, які керують білоруськими «вівцями», тобто протестувальниками.

Як повідомлялося, після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством із боку силовиків та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%