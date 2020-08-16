Лукашенко назвав страйки на підприємствах "ножем у спину" та пригрозив звільненнями

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його "противники" розгойдують ситуацію на промислових підприємствах, а страйкуючих робітників потрібно звільняти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу СТВ, передає Укрінформ із посиланням на Інтерфакс.

"Якщо буде працювати економіка, в сотий раз повторюю: ніякі політичні чвари і гри нам не страшні. Це розуміють і наші противники. Тому вони взялися розхитувати ситуацію в трудових колективах", - заявив Лукашенко.

"Ще раз повторюю: нікого не вмовляйте. Всі розуміють, що відбувається. Якщо робоча людина, яка в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, - він не робочий. Підуть - нехай йдуть. Слухайте, у нас надмірна чисельність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі - всюди. Нехай ідуть. Але на заводах їм після цього місця бути не повинно", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що страйки на промислових підприємствах - "ніж у спину".

"Що це за підходи такі? Президент, уряд, все ми карячимося, щоб в це найтяжчий час хоч якусь нормальну хоч трохи зарплату мали. Працюють підприємства, надаємо колосальну допомогу цим підприємствам. І що? Ніж в спину?" - сказав він.

Як повідомлялося, після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством із боку силовиків та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.