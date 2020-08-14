Лукашенко – про страйки на підприємствах: На вулиці грошей не дадуть

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розцінює страйки як спроби "розхитування" трудових колективів у країні.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це він заявив на нараді, присвяченій роботі будівельної галузі.

"Трудові колективи - це основа нашої країни. Ви мою позицію знали і знаєте. За часів пандемії, коли я практично заборонив звільняти людей, викидаючи їх на вулицю. Важко, складно, але і зараз непросто... Намагаються і будівельників там хитнути тощо", - заявив Лукашенко.

За його словами, економіка в світі тільки починає оживати після обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, і простої білоруських підприємств будуть на руку конкурентам.

"Людям треба сказати, що це єдиний шанс у них врятувати підприємство. Рятуючи підприємство, годуватимеш свою сім'ю. На вулиці можна походити. Он, тисячами ходять. Можна доєднатися, походити. Але там грошей якщо і дадуть, то на два дні... А потім що?" - заявив Лукашенко.

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Щодо страйкарів його позиція однозначна: "Ми у скрутні часи пандемії нікого не нагинали, не змушували. І тут теж ми нікого не повинні тримати. Якщо люди хочуть працювати - будь ласка. Ось робота, приходьте, працюйте. Якщо людина не хоче працювати, ми ж її на аркані не затягнемо".

Як повідомлялося, напередодні колективи великих білоруських підприємств, таких як ВАТ "БілАЗ", ВАТ "Керамін" і "Білмедпрепарати", почали страйк через ситуацію в країні.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена покинути Білорусь і зараз перебуває в Литві.