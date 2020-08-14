Співробітники Білоруської АЕС і мінського метро також виходять на страйк
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.
За данними каналу, також до страйку приєднаються працівники метрополітену Мінська.
Напередодні ж застрайкували колективи великих підприємств, таких як ВАТ "БелАЗ", ВАТ "Керамін"і "Белмедпрепарати".
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.
У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.
Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.
Тихановская була змушена залишит Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.