МЗС України про вибори президента Білорусі: Не викликають довіри у суспільстві

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву у зв’язку з подіями у Білорусі, де вже тиждень після виборів президента тривають акції протесту.

Як передає Укрінформ, заява була оприлюднена на сайті відомства.

В українському МЗС констатували, що офіційні результати виборів "не викликають довіри в білоруському суспільстві". Також дипломати додали, що Україна загалом поділяє позицію Європейського Союзу.

Крім того, у МЗС висловили занепокоєння жорстокістю силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземців.

"Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців", - заявили в МЗС.

Українські дипломати закликали керівництво Білорусі "не допустити подальших переслідувань з політичних мотивів своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію".

"Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів", — йдеться у заяві.

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Як повідомлялося, після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством із боку силовиків та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: tut.by