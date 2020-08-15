У Білорусі вже сьомий день люди виходять на протести

У містах Білорусі в суботу сьому добу поспіль проходять акції протесту, на які виходять все більше людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by і висвітлює головні події дня.

У столиці прощаються із загиблим на протестах Олександром Тарайковським - зібралися тисячі людей. Біля станції метро «Пушкінська» біля покладених квітів зібралися близько 30 осіб, які були у ПДВ. Олексій - один з тих, хто вийшов разом із товаришами по службі. Він розповів, що рух організували у групі в телеграм, і багато хто один одного не знають. Чоловіки планують пройти по Притицького, а пізніше з'їздити на Окрестіно. За словами Олексія, його обурює насильство, яке він побачив в інтернеті, і це «не вкладається ні в які поняття».

Почали виходити люди і в інших регіонах. У Гродно тисячі мирних людей зібралися на площі Леніна. По місту пройшли ПДВшники з плакатами і розтяжками. Люди стоять із національними прапорами, кульками, квітами.

У Вітебську від Свято-Успенського собору колона жителів міста прибула на площу Перемоги - головну у Вітебську. Тут люди поклали квіти до меморіалу «Три багнети» - на знак скорботи за загиблим на протестах у столиці Олександрм Тарайковським. З площі хода з квітами, кульками та біло-червоно-білими прапорами вирушила центральними вулицями міста. Демонстрантів вітають перехожі та автомобілісти - вони голосно сигналять.

Як повідомлялося, після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

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Акції супроводжуються насильством із боку силовиків та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: Ольга Шукайло/TUT.BY