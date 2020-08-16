Лукашенко заявив, що навіть мертвим країну не "віддасть"

Олександр Лукашенко, який очолює Білорусь з 1994 року, виступив перед своїми прихильниками на мітингу в Мінську і заявив, що не "здасть" країну.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.
"Ми побудували з вами, попри всі труднощі, при всіх недоліках, красуню країну. Кому ви її вирішили віддати? Якщо хтось хоче віддати країну, навіть коли я буду мертвим, я цього не дозволю", - заявив він.
Звертаючись до учасників акції, Лукашенко
сказав: "Дорогі друзі, я покликав вас сюди не для того, щоб ви мене захистили, хоча не без цього. Ви приїхали сюди, щоб вперше за чверть століття ми змогли захистити свою країну, свої сім'ї, своїх сестер , своїх дружин і дітей ".
Він також нагадав, що колись білоруси "просили мене, зовсім молоду, недосвідчену людину, відвести народ від прірви. Ми це зробили".
При цьому Лукашенко заявив, що Білорусі "не потрібні заморські, нам потрібен свій уряд, своє керівництво".
Він також закликав "не штовхати людей до силового протистояння".
Як повідомлялося, у Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.
14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тіхановська - 10,09%.
В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства по відношенню до протестуючих.