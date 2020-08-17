Зеленський провів закриту нараду через загострення ситуації в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур, а також главами низки ОДА у зв'язку з різким загостренням ситуації в Республіці Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій. Також була проведена оцінка всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку сьогоднішнього внутрішньополітичного загострення в сусідній країні, включно з різними типами ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та дані розпорядження, поінформували в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".