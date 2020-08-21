Лукашенко обіцяє вирішити "проблему з протестами" найближчими днями

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найближчими днями владнає ситуацію в країні, яка виникла у зв'язку з протестами проти його правління.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив БЕЛТА, відвідуючи агрокомбінат "Дзержинський".

"У Мінську, ще десь, комусь не подобається (моє правління - ред.). Це природно. Але це не має вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо", - сказав Лукашенко.

За його словами, нині ситуація в країні дуже політизована, але її не треба розглядати як катастрофічну.

Лукашенко зазначив, що обговорив з керівниками правоохоронних структур питання підтримання правопорядку всередині країни і реагування на зовнішні загрози.

"Вони щоденно з ранку до ночі чергують, щоб зберегти мир і спокій. І я побачив, що хлопці свою країну нікому не збираються віддавати", - додав Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: БЕЛТА