Лукашенко вважає, що США причетні до ситуації у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до ситуації, яка складається всередині і навколо Білорусі, причетні США.

Про це він наголосив під час спілкування з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Нам готували цю ось колотнечу. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звісно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка лишилися", - сказав Лукашенко.

"Планують все це і спрямовують США, а європейці підіграють. Сказано так - зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися, і літаки літати, це не випадково", - акцентував він.

Лукашенко також повідомив, що перед відвідуванням підприємства зустрівся з керівниками правоохоронних структур, обговорив з ними питання підтримки правопорядку всередині країни і реагування на зовнішні загрози.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.

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15 серпня штаб Тихановської розпочав формування Координаційної ради. Вона повинна обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми гарантування передачі влади. До її складу увійшли близько 100 осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

Фото: Белта