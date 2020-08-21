Лукашенко вважає, що США причетні до ситуації у Білорусі
Про це він наголосив під час спілкування з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.
"Нам готували цю ось колотнечу. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звісно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка лишилися", - сказав Лукашенко.
"Планують все це і спрямовують США, а європейці підіграють. Сказано так - зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися, і літаки літати, це не випадково", - акцентував він.
Лукашенко також повідомив, що перед відвідуванням підприємства зустрівся з керівниками правоохоронних структур, обговорив з ними питання підтримки правопорядку всередині країни і реагування на зовнішні загрози.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.
15 серпня штаб Тихановської розпочав формування Координаційної ради. Вона повинна обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми гарантування передачі влади. До її складу увійшли близько 100 осіб.
Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.
Фото: Белта