США закликали звільнити затриманих під час протестів білорусів

США занепокоєні фальсифікаціями під час президентських виборів у Білорусі та закликають владу країни звільнити всіх незаконно затриманих учасників протестів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.

«США глибоко стурбовані серйозними порушеннями на президентських виборах в Білорусі та рішуче засуджують насильство щодо мирних демонстрантів і журналістів, а також арешт кандидатів з опозиції, блокування білоруської інтернет-служби та жорстоке поводження з ув'язненими. Ми закликаємо негайно звільнити тих, хто був несправедливо затриманий, та скласти звіт про зниклих безвісти», - заявив Помпео.

За його словами, США дотримуються свого довгострокового зобов'язання підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Білорусі, а також "прагнення білоруського народу обирати своїх лідерів і вибирати свій власний шлях, вільний від зовнішнього втручання".

Читайте також: Президентка Естонії висловила підтримку народу Білорусі

Помпео наголосив, що Сполучені Штати підтримують вільні і чесні вибори, які відображають волю білоруського народу, а вибори, що пройшли 9 серпня, не відповідають цим стандартам.

«Ми закликаємо уряд Білорусі прийняти пропозицію головування в ОБСЄ, щоб полегшити діалог і залучити всі зацікавлені сторони. Ми підтримуємо міжнародні зусилля з незалежного розслідування виборчих порушень у Білорусі, порушень прав людини, пов'язаних з виборами, і репресій, які були за ними», - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: АА