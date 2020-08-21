Президентка Естонії висловила підтримку народу Білорусі

Президент Кьорсті Кальюлайд на нараді з прем'єр-міністром Юрі Ратасом, міністром оборони Юрі Луйком і міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу підтвердили невизнання виборів, які відбулися в Білорусі.

Як повідомляється в пресрелізі, переданому кореспонденту Укрінформу з канцелярії президента Естонії.

"Ми хочемо, щоб народ Білорусі мав можливість вільно вибирати своє майбутнє. Особливо сьогодні нам тут, в Естонії, доречно про це згадати. Естонія адекватно реагувала на попередні події. Наші точки зору зрозумілі, сильні, своєчасні. Білоруські вибори не були вільними й справедливими, тому ми їх і не визнаємо", - заявила Кальюлайд після закінчення наради.

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За словами глави держави, у зв'язку з подальшим розвитком подій важливі єдність демократичних країн і спільність їхньої реакції. Вона нагадала про скоординовану позицію країн Балтії, розташованих по сусідству з Білоруссю, і назвала це "дуже важливим сигналом для білоруського народу". На думку Кальюлайд, це так само має значення, як і «відповідна позиція голови Верховної ради Європи Шарля Мішеля».

"Координація важлива і для наступних кроків Європи, можливого запровадження санкцій і забезпечення їх впливу", - наголосила глава держави.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ять загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Вона має обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До неї ввійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади. У четвер Генпрокуратура РБ заявила про порушення кримінальної справи щодо Координаційної Ради за статтею 361 КК, «захоплення влади».

Як повідомлялося раніше, Польща і країни Балтії висловили скоординовану підтримку білоруському народу і його прагненню до нових вільних виборів.