Естонія закликала Росію розслідувати отруєння Навального
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.
«Дуже стурбований новинами щодо підозри в отруєнні опозиційного лідера Навального. Обставини повинні бути розслідувані, і якщо підозри виявляться правдою, то відповідальні повинні зіткнутися з наслідками», - написав Рейнсалу.
Міністр також побажав самому Навальному швидкого одужання.
Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив стурбованість у зв'язку з імовірним отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.
Зараз він у комі і підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поставили попередній діагноз "отруєння невстановленим психодиcлептиком".