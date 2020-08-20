Естонія закликала Росію розслідувати отруєння Навального

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав російську владу провести розслідування щодо ймовірного отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Дуже стурбований новинами щодо підозри в отруєнні опозиційного лідера Навального. Обставини повинні бути розслідувані, і якщо підозри виявляться правдою, то відповідальні повинні зіткнутися з наслідками», - написав Рейнсалу.

Міністр також побажав самому Навальному швидкого одужання.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив стурбованість у зв'язку з імовірним отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

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Зараз він у комі і підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поставили попередній діагноз "отруєння невстановленим психодиcлептиком".