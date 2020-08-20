МЗС Польщі відреагувало на отруєння Навального

МЗС Польщі висловило занепокоєння ситуацією навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального й очікує на детальне з’ясування цієї справи.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РП, інформує Укрінформ.

“МЗС Польщі із занепокоєнням слідкує за ситуацією навколо припущень щодо отруєння одного з найбільш відомих політиків позасистемної опозиції в Російській Федерації. Ми віримо, що стан здоров’я політика незабаром покращиться, а всі обставини буде детально прояснено”,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням.

За інформацією «Тайга.інфо», Навальний кілька днів перебував у регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.