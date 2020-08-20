Навального могли отруїти психодиcлептиком - ЗМІ
«Попередній діагноз (Навального - ред.): гостре отруєння невстановленим психодиcлептіком», - сказав співрозмовник видання.
Зазначається, що психодиcлептіки - це речовини, які здатні викликати галюцинації.
При цьому прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила Інтерфаксу, що офіційно діагноз близьким опозиціонера поки що не було повідомлено, а результати аналізів, за словами лікаря, ще не готові.
Заступник головного лікаря ЛШМД-1 Анатолій Калініченко повідомив, що фахівці омської лікарні протягом дня визначаться з діагнозом.
Соратники Навального вже написали заяву в поліцію і в Слідчий комітет РФ.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, в якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.
Зараз він у комі і підключений до апарату ШВЛ.