Європа змушена вести перемовини з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки президент самої Білорусі відмовляється розмовляти з політиками ЄС.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції після переговорів 20 серпня у резиденції Форт Брегансон поблизу Тулона, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми говоримо з Росією. Ми би хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко до цього часу ні з ким не розмовляв», - сказала канцлер і знову висловила жаль через відмову Лукашенка відповісти на її пропозицію провести телефонну розмову.

Канцлер згадала свою і Макрона розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких вони довели до російського керівника свою чітку позицію відносно очікувань Німеччини, Франції та ЄС загалом: народ Білорусії повинен мати можливість сам вирішити свою долю; потрібний діалог між опозицією та владою за посередництва, наприклад, ОБСЄ.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також телефонував Путіну, нагадала Меркель, і поінформував його про результати вчорашнього саміту. Глава німецького уряду задоволена, що лідери ЄС провели відеосаміт щодо Білорусі та продемонстрували «велику єдність».

Меркель також зазначила: «Ми шукаємо діалог. Але ми будемо наполягати на певних речах: звільнення політичних в’язнів, жодного насильства, вільне виявлення думок, право на демонстрації, інклюзивний діалог у країні – це цінності, за які ми стоїмо не тільки у нас дома, але й для мужніх людей в Білорусі».

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановську змусили виїхати з країни до сусідньої Литви.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі людей, в тому числі "злочинних" осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили як мінімум про п'ятьох загиблих під час протестів.