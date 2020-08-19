Євросоюз не визнає результати білоруських виборів

Про це заявила журналістам у Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель за результатами надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не можемо визнати результати цих виборів», - заявила Меркель.

За її словами, у лідерів ЄС «не має сумнівів» щодо численних порушень під час підготовки та проведення виборів. ЄС це чітко засуджує та вимагає «режим або уряд» Білорусі припинити насильство та забезпечити право на мирні демонстрації. Також ЄС вимагає початку національного інклюзивного діалогу за участю всіх сторін у Білорусі та без втручання ззовні.

«Для нас цілком зрозуміло, що Білорусь має сама визначити свій шлях… Білоруси краще знають, що для них добре, не повинно бути впливу ззовні... ми маємо про це подбати», а ЄС має робити те, що завжди робить, – посилювати підтримку в рамках програм, зокрема Східного партнерства, та сподіватися, щоб ситуація була вирішена мирно та через діалог.

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Канцлер назвала «гіпотетичним» питання щодо можливого втручання Росії, додавши, що Берлін перебуває в діалозі з Москвою, щоб не допустити такого. При цьому при телефонній розмові Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним і голів МЗС Гайко Мааса і Сергія Лаврова російська сторона нагадала, що вона зв’язана з Білоруссю «тісними угодами».

«Ми дали дуже чітко зрозуміти, що військове втручання дуже ускладнило б ситуацію», - сказала Меркель, зауваживши, що дії білоруської опозиції спрямовані не проти Росії, а «проти практики президента Лукашенка».

Меркель також повідомила, що намагалася зателефонувати Лукашенку та шкодує, що ця ініціатива не знайшла відгуку: він відхилив пропозицію.

Лідери ЄС підтвердили рішення голів МЗС Євросоюзу про започаткування точкових санкцій не проти народу країни, а проти відповідальних за фальсіфікації та насильство.

За словами Меркель, всіх європейців вразила мужність людей у Білорусі, європейці стоять на боці мирних демонстрантів.

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Канцлер заявила, що перебуває в тісному контакті з багатьма європейськими лідерами та особливо подякувала Литві, яка надала притулок опозиційному кандидату Світлані Тихановській і надає велику підтримку громадянському суспільству, а також Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів у країні.