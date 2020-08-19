ОБСЄ закликає владу Білорусі відпустити всіх протестувальників

Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликає білоруську владу негайно звільнити незаконно затриманих людей під час протестів після виборів президента.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві організації.

«Після масштабних арештів мирних протестувальників у Білорусі та на тлі тривожних повідомлень про насильницькі дії Офіс ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) закликає негайно звільнити всіх незаконно затриманих та провести швидке й неупереджене розслідування щодо ймовірних порушень прав людини», - наголошується у заяві.

У БДІПЛ висловили занепокоєність з приводу затримань, інформації про тортури та інших форм жорсткого поводження з людьми з боку білоруських органів влади та закликають негайно припинити такі дії.

Також організація закликає владу Білорусі вжити негайних заходів для розслідування всіх фактів фальсифікацій на виборах.

«Як і всі країни-члени ОБСЄ в регіоні, Білорусь зобов'язалася відстоювати право на свободу мирних зібрань, а також забезпечити безпеку правозахисників і журналістів та їхню здатність працювати без втручання поліції», - йдеться у заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів у Білорусі.

Фото: TUT.BY