Глава МЗС Чехії ініціюватиме створення фонду допомоги Білорусі

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек запевнив представників білоруської спільноти та неурядових організацій, що країна і далі підтримуватиме білоруське громадянське суспільство, в тому числі фінансово.

Як повідомляє Укрінформ, про це Петршичек написав у Twitter.

"Нам не байдуже, що відбувається в Білорусі... Я дуже хочу допомогти білорусам", - заявив міністр.

На думку Петршичека, необхідно чинити тиск на владу Білорусі, вимагаючи дотримання прав людини та звільнення політичних в'язнів.

За словами глави МЗС, він сподівається отримати підтримку колег-урядовців у понеділок і створити фонд допомоги Білорусі, який, зокрема, може бути використаний для надання юридичної допомоги жертвам насильства та тим, хто втратив роботу; лікування поранених тощо. На його думку, аби допомога була ефективною, необхідна сума від 10 млн до 20 млн крон (383 тис. – 767 тис. євро).

Není nám jedno, co se v Bělorusku děje. Sešel jsem se na @mzvcr také se zástupci běloruských krajanů v ČR a neziskovek, které v Bělorusku působí. Slíbil jsem, že ČR nepřestane běloruskou občanskou společnost podporovat. ⬇ pic.twitter.com/0M0WeCikT8 — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 20, 2020

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Чехію у режисируванні протестів у республіці.

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У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили як мінімум про п'ятьох загиблих під час протестів.