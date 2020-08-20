Глава МЗС Чехії ініціюватиме створення фонду допомоги Білорусі

Глава МЗС Чехії ініціюватиме створення фонду допомоги Білорусі

Укрінформ
Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек запевнив представників білоруської спільноти та неурядових організацій, що країна і далі підтримуватиме білоруське громадянське суспільство, в тому числі фінансово.

Як повідомляє Укрінформ, про це Петршичек написав у Twitter.

"Нам не байдуже, що відбувається в Білорусі... Я дуже хочу допомогти білорусам", - заявив міністр.

Читайте також: Європа змушена вести перемовини з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель

На думку Петршичека, необхідно чинити тиск на владу Білорусі, вимагаючи дотримання прав людини та звільнення політичних в'язнів.

За словами глави МЗС, він сподівається отримати підтримку колег-урядовців у понеділок і створити фонд допомоги Білорусі, який, зокрема, може бути використаний для надання юридичної допомоги жертвам насильства та тим, хто втратив роботу; лікування поранених тощо. На його думку, аби допомога була ефективною, необхідна сума від 10 млн до 20 млн крон (383 тис. – 767 тис. євро).

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Чехію у режисируванні протестів у республіці.

Читайте також: Глава міноборони Білорусі не виключає військового конфлікту у країні

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили як мінімум про п'ятьох загиблих під час протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-