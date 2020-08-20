Глава міноборони Білорусі не виключає військового конфлікту у країні

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрівся з керівництвом підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил. На зустрічі він, зокрема, спростовував поняття «злочинного наказу», заявивши, що невиконання будь-якого наказу є зрадою.

Як передає Укрінформ, видання «Наша Ніва», що має аудіозапис зустрічі, розшифрувало її основні тези.

«Нас закликають, в тому числі і Тихановська, яка говорить «Не виконуйте злочинні накази». Ця жінка нас закликає до зради, порушення закону - не виконувати накази. Злочинний він, не злочинний... - ми люди військові. Державна система не розвалена, працює, президента обрано», - сказав Хренін.

Далі він порівняв білоруських військових з вартовими. «Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це зобов'язання нас з вами - армії. Може, деякі цього хочуть, щоб потім нас, мене, звинуватити у геноциді проти власного народу, тому що коли застосовується зброя - гинуть мирні люди. Так, це все зрозуміло, так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність», - вважає глава міноборони Білорусі.

Він також заявив, що зараз завдання білоруських військових - «не допустити пострілу вгору». Хренін порадив тим, хто сумнівається, піти з армії зараз, "на команді "стій, стрілятиму", оскільки, на його думку, "йти на тлі подачі наступних команд - ось це буде зрада, це найстрашніший людський порок".

Аудіозапис виданню «Наша Ніва» передали учасники зустрічі з главою Міноборони.

Раніше з'являлися повідомлення, що у силових структурах Білорусі є низка керівників середньої ланки, які підтримують опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську, з ними підтримується зв'язок.

Читайте також: У Слідком Білорусі викликали члена президії Координаційної ради опозиції

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановську змусили виїхати з країни до сусідньої Литви.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі людей, в тому числі "злочинних" осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили як мінімум про п'ятьох загиблих під час протестів.