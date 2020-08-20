У Слідком Білорусі викликали члена президії Координаційної ради опозиції

Члена президії Координаційної ради з передачі влади в Білорусі Максима Знака викликали до Слідчого комітету країни на 10.00 21 серпня - для надання пояснень у кримінальній справі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Telegram-каналі Координаційної ради.

«Максима Знака викликали на завтра 21.08 о 10.00 в Слідчий Комітет для надання пояснень у порушеній кримінальній справі», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні раніше Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею 361 КК проти Координаційної ради - за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади, а також заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь».

У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради і шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі і методи законні, грунтуються на Конституції Республіки Білорусь».

Координаційна рада з передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тихановською, яка виїхала в Литву з міркувань безпеки.

У середу була сформована президія Координаційної ради, до якої увійшли семеро осіб, у тому числі Максим Знак.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.