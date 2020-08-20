У Слідком Білорусі викликали члена президії Координаційної ради опозиції

У Слідком Білорусі викликали члена президії Координаційної ради опозиції

Укрінформ
Члена президії Координаційної ради з передачі влади в Білорусі Максима Знака викликали до Слідчого комітету країни на 10.00 21 серпня - для надання пояснень у кримінальній справі. 

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Telegram-каналі Координаційної ради.

«Максима Знака викликали на завтра 21.08 о 10.00 в Слідчий Комітет для надання пояснень у порушеній кримінальній справі», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні раніше Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею 361 КК проти Координаційної ради - за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади, а також заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь».

Читайте також: Білорусь: європейські акценти

У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради і шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі і методи законні, грунтуються на Конституції Республіки Білорусь».

Координаційна рада з передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тихановською, яка виїхала в Литву з міркувань безпеки.

У середу була сформована президія Координаційної ради, до якої увійшли семеро осіб, у тому числі Максим Знак.

Читайте також: Проти Координаційної ради опозиції Білорусі порушили кримінальну справу

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-