Проти Координаційної ради опозиції Білорусі порушили кримінальну справу

Проти Координаційної ради опозиції Білорусі порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу - захоплення влади.

Про це повідомив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк, передає Укрінформ з посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

«Створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні.

Сама Координаційна рада опозиції Білорусі не вбачає в своїх пропозиціях щодо врегулювання ситуації в країні порушення закону.

«Ми робили все відкрито і прозоро, все опубліковано і є в документах ради. Ми не вбачаємо в цьому якогось порушення закону, навпаки, бачимо дії законні, спрямовані на відновлення законності в країні. Якщо це злочин, то у нас в країні великі проблеми з законністю», - сказав юрист і член Координаційної ради Максим Знак, передає TUT.by.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він має обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Перші збори ради пройшли 18 серпня. Наступного дня було обрано президію ради. До неї увійшли Колесникова, письменниця Світлана Алексієвич, медіатор Лілія Власова, юрист Максим Знак, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський, довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, колишній директор Купалівського театру Павло Латушко.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс зустрівся зі Світланою Тихановською і пообіцяв сприяти в організації нових виборів у Білорусі.