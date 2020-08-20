Члену ради опозиції Білорусі “рекомендують” виїхати до РФ

Колишній міністр культури Білорусі та член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко заявив, що йому "рекомендували" залишити Білорусь.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає Укрінформ.

«Зараз мені було сказано, що я перейшов межу, я брав участь і увійшов до президії Координаційної ради, що є остаточним приводом для вчинення відносно мене якихось дій. Я сподіваюся, що це поки що словесні погрози або, як правильніше сказати, посили негативного характеру, які не будуть реалізовані», - сказав Латушко.

За його словами, він отримав велику кількість повідомлень, дзвінків і пропозицій від «відповідних структур» виїхати з Білорусі до РФ.

Латушко додав, що його сім'я вже знаходиться за межами Білорусі.

Водночас Телеграм-канал «Радыё Свабода Беларусь» інформує в четвер, що будинок і гараж Латушка облили червоною фарбою.

Як повідомлялося, генерального директора Національного академічного театру імені Я. Купали Павла Латушка рішенням Міністерства культури Білорусі було звільнено за участь в акції протесту. Весь колектив театру після цього також написав заяви про звільнення.

У Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він повинен обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

фото: Tut.by