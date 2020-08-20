Члену ради опозиції Білорусі “рекомендують” виїхати до РФ

Члену ради опозиції Білорусі “рекомендують” виїхати до РФ

Укрінформ
Колишній міністр культури Білорусі та член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко заявив, що йому "рекомендували" залишити Білорусь.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає Укрінформ.

«Зараз мені було сказано, що я перейшов межу, я брав участь і увійшов до президії Координаційної ради, що є остаточним приводом для вчинення відносно мене якихось дій. Я сподіваюся, що це поки що словесні погрози або, як правильніше сказати, посили негативного характеру, які не будуть реалізовані», - сказав Латушко.

За його словами, він отримав велику кількість повідомлень, дзвінків і пропозицій від «відповідних структур» виїхати з Білорусі до РФ.

Латушко додав, що його сім'я вже знаходиться за межами Білорусі.

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Водночас Телеграм-канал «Радыё Свабода Беларусь» інформує в четвер, що будинок і гараж Латушка облили червоною фарбою.

Як повідомлялося, генерального директора Національного академічного театру імені Я. Купали Павла Латушка рішенням Міністерства культури Білорусі було звільнено за участь в акції протесту. Весь колектив театру після цього також написав заяви про звільнення.

У Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він повинен обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

фото: Tut.by

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