Протести у Білорусі: на допомогу страйкарям і жертвам репресій зібрали $3,7 мільйона

У Білорусі для працівників підприємств, які оголосили страйк, зібрали допомогу в розмірі понад $1,1 млн та ще $2,6 млн - для потерпілих від дій силовиків.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише FINANCE.TUT.BY.

«Для працівників підприємств, що страйкують, які можуть фінансово постраждати через невихід на роботу, зібрали допомогу більш ніж на 1,1 мільйона доларів. Пожертви зробили понад 21 тисяча осіб», - йдеться в повідомленні.

Один з ініціаторів збору коштів активіст Андрій Стрижак повідомив у Фейсбуку, що національний страйковий комітет виділяє по $100 тисяч таким підприємствам: МТЗ, МЗКТ і «Гродно Азот».

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Також триває збір коштів для жертв репресій, зазначає видання. За його даними, для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків, зібрали вже понад $2,6 млн.

Таким чином, загалом на допомогу страйкарям і постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 млн доларів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі людей. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.