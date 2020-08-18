Під адмінарештом залишаються 44 учасники протестів - МВС Білорусі

Прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що під адміністративним арештом залишаються 44 учасники акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це Чемоданова написала у своєму Телеграм-каналі.

«На цей час у місцях тримання затриманих територіальних відділень ВС республіки залишаються 44 адміністративно заарештованих за участь у несанкціонованих масових заходах», - зазначила речниця МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі людей. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: АА