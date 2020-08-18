МВС Білорусі підтвердило смерть 19-річного протестувальника
За словами Чемоданової, трагедія сталася приблизно о 03:20 16 серпня.
«На Партизанському проспекті водій Renault скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині», - зазначила представник МВС.
Травми, отримані внаслідок ДТП, виявилися для хлопця несумісними з життям - він помер на місці.
Чемоданова стверджує, що хлопець «був учасником масових заходів, які проходять в Мінську останніми днями».
Вчора білоруські правозахисники громадського об'єднання "Зьвяно" повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів у Білорусі. При цьому, за даними влади, загинула лише одна особа.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.
фото: Наша Ніва