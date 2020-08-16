У Гомелі прощаються з 25-річним білорусом, який помер після затримання ОМОНом

У білоруському Гомелі 16 серпня прощаються з Олександром Вихором, який помер після затримання під час протестів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

До під’їзду будинку, в якому жив 25-річний Вихор, прийшли кілька сотень людей.

Сергій Шоман, який також був затриманий 9 серпня і бачив Олександра у відділенні міліції, потім в суді і в автозаку, розповів: «Він (Вихор - ред.) був у сильному стресі, хвилювався, весь час звертався за медичною допомогою, на нього ніхто не звертав уваги. Коли нас доставили з суду в СІЗО, він був дуже хворий, знову звернувся за допомогою, подзвонив мамі і татові. Потім поліція ... оббризкала його перцевим балончиком. Нас вивели, його залишили одного в автозаку. Я тільки чув, як вони запитували: «Що з цим робити?».

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За словами матері хлопця, його затримали, коли він їхав до своєї дівчини 9 серпня. У цей день в країні почалися масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах.

Рідні шукали Олександра кілька днів, але так і не змогли отримати жодної інформації.

А 12 серпня, коли біля ізолятора з’ясувати про сина так нічого і не вдалося, приїхали у відділення міліції писати заяву про зникнення людини. І тоді стало відомо, що Олександр помер ще 11 серпня.

Як повідомлялося, 15 серпня в Мінську попрощалися з Олександром Тарайковським – учасником акції протесту, який загинув у столиці Білорусі ввечері 10 серпня. МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від спрацювання у нього в руках саморобного вибухового пристрою. У медичному висновку причиною смерті названо поранення грудної клітки. На відеозаписі з місця подій пристрою в руках чоловіка не видно.