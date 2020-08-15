ЗМІ показали відео загибелі активіста у Мінську

Смертельне поранення активіста Олександра Тарайковського ввечері 10 серпня в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів потрапило в об'єктиви журналістів Assosiated Press.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

«Момент вбивства Олександра Тарайковського. Герой йде з піднятими вгору руками на карателів - ті просто його розстрілюють», - йдеться в описі до відеозапису.

Оператор зняв момент, коли протестувальник впав, після чого вже лежав нерухомо.

Як повідомлялося, білоруська влада офіційно визнала загибель Тараковського тієї ж ночі, але причиною назвали «вибух невстановленого пристрою» в руках, який він нібито збирався кинути в силовиків.

Медична причина смерті - відкрита рана грудної клітки та крововтрата.

При цьому опубліковані відео та відсутність травм, характерних для вибуху, викликали сумніви в офіційній версії МВС Білорусі.

У суботу, 15 серпня, в Мінську десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головний суперник Світлана Тихановська - 10,09%.