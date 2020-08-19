У білоруському Гродно опозиції дозволили збиратися на площах і пообіцяли ефіри на ТБ

Міськвиконком Гродно - обласного центру на заході Білорусі - погодився з вимогами, висунутими представниками об'єднаного штабу Світлани Тихановської, профспілок, політичних партій і громадськості.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал «Гродно Плюс».

В оприлюдненому зверненні міськвиконкому відзначається, що в місті створено Раду суспільної злагоди Гродно «у складі представників громадянського суспільства й органів виконавчої та законодавчої влади».

Дозволяється проведення масових акцій на площах Леніна і Радянської, при цьому їм буде забезпечено медичний, технічний та інформаційний супровід.

«За всіма фактами звернень громадян про заподіяння шкоди здоров'ю організовані розгляди. Про результати перевірок зацікавлені особи будуть поінформовані в установленому порядку. Зараз затримані за участь у несанкціонованих масових заходах громадяни звільнені», - вказується в повідомленні.

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Крім того, влада міста заявляє про те, що вжиті заходи «щодо недопущення застосування адміністративного ресурсу стосовно працівників, які взяли участь у страйку».

Представникам демократичної громадськості Гродно, профспілок, політичних партій буде забезпечена можливість виступу в ефірі «Гродно Плюс», підкреслюють у міськвиконкомі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі людей. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.