Моравецький: Польща хоче підтримувати громадянське суспільство в Білорусі

Варшава виступає за підтримку громадянського суспільства і демократичні перетворення в Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Facebook написав голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

“Великі протести в Білорусі є надзвичайно важливим кроком на шляху побудови громадянського суспільства, яке хоче справжньої свободи, незалежності, демократії і верховенства права”,- підкреслив Моравецький.

Він зазначив, що поляки хочуть підтримувати громадянське суспільство в РБ і прагнення до демократії, пам’ятаючи про спадщину польського профспілкового об’єднання “Солідарність”.

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Кілька днів тому оголошено план Моравецького щодо підтримки білорусів. План прем'єра Моравецького складається з п’яти пунктів: підтримка репресованих, стипендії для студентів, пом’якшення щодо в’їзду і доступу до ринку праці в Польщі для білорусів, допомога незалежним білоруським ЗМІ, а також програма підтримки неурядовим організаціям.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він повинен обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Фото: tut.by