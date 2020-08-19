Моравецький: Інтервенція Росії в Білорусь є неприпустимою

Будь-яка форма інтервенції Росії в Білорусь є неприпустимою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це після позачергового засідання Ради ЄС в режимі відеоконференції сказав голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми (Вишеградська група і країни Балтії – ред.) підкреслили, що не можна допустити до жодної зовнішньої інтервенції. Звичайно, йдеться про Росію, адже знаємо, що президент Лукашенко веде переговори з президентом Путіним, і ми хочемо, щоб процес демократизації Білорусі був у руках білоруського народу", - зазначив Моравецький.

Він додав, що учасники саміту наголосили на потребі посилення фінансової підтримки Білорусі в рамках Східного партнерства, а до процесу демократизації Білорусі мають долучитися міжнародні партнери, такі як ЄС, США та інші. "Ці великі протести, яких раніше Білорусь не бачила, є дуже важливим кроком у формуванні громадянського суспільства, яке хоче справжньої свободи, незалежності і справжньої демократії та верховенства права в Білорусі",- наголосив польський прем’єр.

У контексті перекидання білоруських військ до кордонів з Польщею прем’єр РП зазначив, що Варшава уважно слідкує за цими діями і станом на сьогодні немає жодних приводів для занепокоєння.

Коментуючи слова Лукашенка про те, що країни Заходу, зокрема Польща, фінансують протести в Білорусі, Моравецький наголосив, що "дуже часто недемократичні режими, які мають проблеми в себе у країні, одночасно вказують на якогось зовнішнього ворога".

Моравецький також поінформував, що у найближчі дні Варшава запропонує спрощення процедури в’їзду громадян Білорусі до Польщі.

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Вибори в РБ відбулися 9 серпня. В їх результаті, за даними ЦВК країни, з великим відривом переміг Лукашенко. Утім упродовж останніх днів у публічному просторі з'являється багато свідчень, зокрема членів виборчих дільниць, з яких випливає, що під час виборів спостерігалися масові фальсифікації і переписування виборчих протоколів на користь президента РБ.