Міноборони Польщі слідкує за пересуванням білоруських військ поблизу кордонів

Варшава уважно слідкує за пересуванням білоруських військ поблизу польського кордону і станом на сьогодні не вбачає в цьому надзвичайної ситуації.

Про це в коментарі PAP повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє Укрінформ.

“Ми весь час зберігаємо оборонну позицію, залишаємося пильними, спостерігаємо, що діється за нашим східним кордоном… Нічого особливого не діється, не відбувається нічого, що викликало б у нас занепокоєння”,- заявив Скуркевич.

Він додав, що Польща перебуває у справі Білорусі у постійному контакті з партнерами по НАТО.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька днів тому заявив, що Білорусь розгорнула підрозділи білоруської армії на західному кордоні країни і вони перебувають у повній бойовій готовності. Він зазначив, що білоруські силовики повинні стежити за пересуванням військ НАТО на території Польщі та Литви.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він повинен обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.