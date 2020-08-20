Опозиція не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах

Координаційна рада опозиції Білорусі буде домагатися проведення в найкоротші терміни нових президентських виборів і повної зміни складу Центрвиборчкому країни.

Про це Інтерфаксу заявила член президії ради Марія Колеснікова, передає Укрінформ.

За її словами, у президента Олександра Лукашенка є право знову висуватися.

"Ми бачимо, що, навіть володіючи адміністративним ресурсом, навіть з грубими фальсифікаціями, він програв. Ми виходимо з того, що кожен громадянин Білорусі повинен мати право на участь у виборах, ніяких перешкод тут бути не може. Але ми не віримо, що Лукашенко на це піде ", - сказала вона.

Нинішній президентський термін Лукашенка закінчується 5 листопада. Після цього опозиція має намір "провести вибори в суворій відповідності до міжнародних стандартів, запросивши міжнародних спостерігачів", сказала Колеснікова. Але склад ЦВК має бути повністю оновлений, голова ЦВК має змінитися, додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: У Білорусі вже понад 250 спортсменів вимагають нових виборів

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тхановської почав формування Координаційної ради. Він має обговорювати і розробляти безпечні й стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Перші збори ради пройшло 18 серпня. На наступний день було обрано президію ради. До неї увійшли Колеснікова, письменниця Світлана Алексієвич, медіатор Лілія Власова, юрист Максим Знак, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський, довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, колишній директор Купалівського театру Павло Латушко.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс зустрівся зі Світланою Тихановською і пообіцяв сприяти в організації нових виборів у Білорусі.