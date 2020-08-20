У Білорусі вже понад 250 спортсменів вимагають нових виборів

Вже понад 250 білоруських спортсменів і тренерів, а також працівників спортивної галузі підписалися під відкритим листом з вимогами до влади, серед яких провести нові вибори в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Прессбол.

Серед нових підписантів - міжнародний гросмейстер Андрій Жигалко, ексголкіпер збірної Білорусі і футбольний експерт Василь Хомутовський, 28-разова чемпіонка світу з карате Ольга Вількіна, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Світлана Куделич.

Відзначається, що основними пунктами листа є проведення нових президентських виборів відповідно до міжнародних стандартів, звільнення та реабілітація всіх політичних в'язнів, покарання винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій.

Раніше повідомлялося про 100 спортсменів, які підписалися під відкритим листом до влади Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він повинен обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.