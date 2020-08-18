Білоруські спортсмени вимагають нових виборів і погрожують скасувати виступ за збірну

У Білорусі понад сто спортсменів, тренерів і працівників галузі звернулися до влади з відкритим листом, в якому висловили ряд вимог з приводу того, що відбувається в країні.

Як передає Укрінформ, відповідний лист опубліковано на сайті Naviny.by.

Спортивна спільнота вимагає визнати вибори президента недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії, а також провести повторні вибори президента у відповідності з усіма міжнародними стандартами.

Серед інших висунутих вимог вказані: звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності, звільнити і реабілітувати всіх політичних в'язнів і припинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів.

Наголошується, що в разі появи інформації про спроби тиску на тих, хто підписався під цим листом, всі спортсмени розглядатимуть можливість відмовитися від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.