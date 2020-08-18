Лукашенко – опозиції: Це спроба захоплення влади з усіма наслідками

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав створену опозицією координаційну раду спробою захоплення влади з усіма витікаючими наслідками.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні на нараді з членами Ради безпеки.

"Вони (опозиція - ред.) нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато, ні мало - передати їм владу. Отже, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив Лукашенко.

Він також попередив, що «вживатимуть адекватних заходів» проти учасників створеної опозицією координаційної ради.

"Тому я хочу попередити тих, хто увійшов до цього штабу, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але виключно згідно з Конституцією і законом. У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив Лукашенко.

Глава держави висловився і щодо складу опозиційної ради:

"З колишніх "прикоритників", як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись заходили у владу, і відверто розв'язаних нацистів. Подивіться цей список», - додав він.

Раніше штаб опозиційного кандидата на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської створив координаційну раду для передачі влади у Білорусі після виборів і опублікував імена кількох членів ради.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Зараз Світлана Тихановська перебуває у Литві.