Чоловіка Тихановської етапували з Мінська – правозахисники

Чоловіка кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Сергія Тихановського етапували з Мінська в Жодино.

Як передає Укрінформ, про це Інтерфакс-Захід повідомив правозахисний центр "Весна".

"Нам стало відомо, що через заплановані акції підтримки політв'язня Сергія Тихановського, його самого етапували в Жодино (з Мінська - ред.)", - повідомили правозахисники.

Сьогодні Тихановська в день народження її заарештованого чоловіка, блогера Сергія Тихановського, якому ЦВК раніше відмовила в реєстрації для участі в кампанії за посаду президента, записала відеозвернення.

Наголошується, що 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом в президенти Світлани Тихановської було затримано її чоловіка і керівника її ініціативної групи, відеоблогера Сергія Тихановського, а також кількох його прибічників.

В СК Білорусі стверджують, що "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого вчинено групові дії, які грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.