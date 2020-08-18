Глава католиків Білорусі закликає МВС дозволити священникам відвідувати затриманих на протестах

Митрополит Мінський і Могилевський, глава білоруського католицького єпископату, архієпископ Тадеуш Кондрусевич просить міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Караєва дозволити священникам відвідувати затриманих на акціях протесту.

Про це повідомляє ресурс Catholic.by, передає Укрінформ.

«Голова Конференції католицьких єпископів Білорусі просить дозволити священникам відвідувати людей, затриманих після президентських виборів, щоб надати їм необхідну допомогу, особливо духовну», - йдеться у повідомленні.

Ієрарх також закликав негайно звільнити затриманих.

Глава білоруського католицького єпископату просить міністра особисто прийняти його, щоб обговорити ситуацію, що склалася, з метою запобігання насильству в майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.BY