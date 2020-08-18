Сейм Литви закликає не визнавати Лукашенка президентом

Парламент Литви на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, що закликає не визнавати результати виборів президента Білорусі і запровадити санкції щодо посадових осіб цієї країни.

Як передає Укрінформ, про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс написав у Твіттері.

«Сьогодні парламент одноголосно ухвалив резолюцію про відмову визнати результати виборів в Білорусі і О.Лукашенка законним президентом, закликав до вільних і демократичних виборів і запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і немислиму жорстокість», - написав Лінас Лінкявічюс.

Портал національного телерадіомовлення LRT повідомляє, що документ було ухвалено майже одностайно - 120 голосів "за", жодного "проти", двоє людей утрималися.

Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів.

Литовські парламентарії закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх увʼязнених представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод в Білорусі.

У резолюції також пропонується виділити допомогу неурядовим організаціям Білорусі, скликати надзвичайне засідання Ради глав країн Європи для обговорення ситуації в країні, включаючи питання про ембарго на електроенергію з БелАЕС.

Резолюція адресована до керівників Литви, Ради Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту, до національних парламентів та урядів країн ЄС і НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб, причетних до фальсифікацій і насильства відносно протестувальників.