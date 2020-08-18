Білоруська опозиція заявила, що не вірить в обіцянки Лукашенка про нові вибори

Опозиція не вірить обіцянкам президента Білорусі Олександра Лукашенка провести нові вибори після ухвалення оновленої Конституції.

Про це заявив речник штабу кандидата в президенти Віктора Бабарика Гліб Германчук, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"Ми чуємо від Лукашенка обіцянки різноманітні протягом 26 років. На жаль, це лише слова, вони порожні, за ними нічого немає. Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більше ніж хитрість, щоб за будь-яку ціну зберегти владу", - сказав він.

На зустрічах з робітниками в понеділок Лукашенко заявив, що пропонував опозиції провести перерахунок голосів, проте його опоненти відмовилися і наполягають на нових виборах. Також він неодноразово заявляв, що вибори вже пройшли "цивільно", що неможливо сфальсифікувати 80% голосів, які, за даними ЦВК, він отримав, і що інших виборів він призначати не буде.

У штабі Бабарика заперечують, що Центрвиборчком пропонував перерахувати голоси повторно.

"У першу добу ми намагалися добитися хоча б мінімального контакту діалогу з владою, але вони не те що перерахунок не пропонували, вони взагалі відмовилися від будь-яких механізмів діалогу", - сказав Германчук.

Колишній голова правління Білгазпромбанку Віктор Бабарико висунувся на вибори і вважався одним з найсильніших кандидатів від опозиції, однак був заарештований і потім ЦВК відмовила йому в реєстрації через претензії до документів. Після цього штаб об'єднався зі штабом ще одного незареєстрованого політика - колишнього керівника Парку високих технологій Валерія Цепкала, і зі штабом допущеної до виборів Світлани Тихановської.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів в Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Зараз Світлана Тихановська перебуває в Литві.

Фото: Ольга Шукайло/TUT.BY