Працівники Білоруського радіо та низки підприємств приєдналися до страйку

Як наголошується, в їх числі співробітники радіо «Сталіца» і «Білорусь», а також звукорежисери, які обслуговують всі станції Білоруського радіо.

Вони заявляють, що не вийдуть на роботу до тих пір, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестуючихвальників, поки не будуть звільнені політв'язні, поки державні ЗМІ не почнуть об'єктивно висвітлювати події в Білорусі.

Також працівники Белтелерадіокомпанії знову вийшли на страйк.

Крім цього, в телеграм-каналі TUT.by повідомляється, що до страйку 18 серпня приєдналися працівники низки підприємств. Серед них - цукрові заводи в Жабинці й Городеї.

Великою колоною працівники Жабинківського цукрового заводу рушили до виконкому, пише NEXTA Live в Телеграмі, опублікувавши відповідне відео.

Повідомляється, що в Купаловському театрі в Мінську пройшла зустріч трупи з міністром культури. Співробітники театру заявили, що наступний театральний сезон не розпочнеться. Трупа поклала перед чиновником заяви про звільнення. Вони дали міністру ще одну добу, щоб він відновив на посаді звільненого директора театру Павла Латушка.

А глава Мінкульту Білорусі відповів, що Латушко звільнений законно. На його місце призначать когось від міністерства, додав Бондар.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.