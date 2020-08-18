У Смоленській області колона військової техніки рухається в бік Білорусі - ЗМІ

У Смоленській області на трасі Москва-Мінськ помітили колону військових вантажівок без розпізнавальних знаків, яка, імовірно, рухалася в бік Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Як зазначає видання, відповідне відео з колоною вантажівок надіслав читач. За кадром він коментує побачене: «Ціла колона - без номерів в сторону Білорусі їдуть».

Раніше в Мережі з'являлася інформація, що машини належать Росгвардіі. За фактом, як зазначає видання, це фургони на базі вантажних «КАМАЗів» і «Уралів» - в принципі в них можна перевозити і особовий склад, і заарештованих.

Характерно, що на автомобілях немає ніяких реєстраційних номерів.

У білоруському міністерстві оборони заявили, що пересування автомобілів у Смоленській області знаходиться за межами компетенції білоруських військових.

З міноборони РФ журналістам не вдалося оперативно зв'язатися, а пресслужба Росгвардіі відповіла, що поки не має в своєму розпорядженні достовірної інформації, але повідомить, як тільки щось з'ясує.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко розмістив у своєму Teлеграм-каналі відео, на якому в районі білоруського міста Орша помітили потужну військову техніку.

У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Читайте також: До страйків у Білорусі долучаються нові підприємства

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.