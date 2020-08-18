До страйків у Білорусі долучаються нові підприємства

У вівторок, 18 серпня, робітники підприємства "Гродно Азот" мають намір зупинити всі цехи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live.

«У Гродно зібралася велика кількість людей, які влаштували публічну прочуханку місцевій адміністрації. Після чого було оголошено про створення загального страйкому Гродно», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що на комбінаті «Білоруськалій» зупинено рудники. Робітники висунули народні вимоги: «рудники стоятимуть, поки диктатор не піде геть».

За даними NEXTA Live, багато підприємств створюють страйкоми, оголошено про створення Національного страйкового комітету.

Читайте також: Білоруська опозиція закликає продовжувати страйки

До страйкарів долучився Купалівський театр у повному складі. На знак підтримки звільненого директора Павла Латушка співробітники також подали заяви про звільнення. На самому театрі вивішено національний прапор.

Акції протесту підтримали і двоє співробітників МЗС Білорусі.

«Найголовніше завтра - продовження страйків. Це найпотужніший фактор тиску на режим диктатора», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: У білоруському Гродно державне ТБ увімкнуло пряму трансляцію протестів

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.