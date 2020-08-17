Білоруська опозиція закликає продовжувати страйки

Очільниця штабу опозиційного кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марія Мороз закликала протестувальників продовжувати страйки, щоб завдати економічних збитків чинній владі.

Як передає Укрінформ, звернення опозиціонерки опубліковано на YouTube.

"Для них зрозуміла лише мова сили та конкретного економічного збитку. Значить нам доведеться показати, що ми готові завдати його", - зазначила Мороз.

Вона додала, що страйки у країні триватимуть.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Фото: TUT.BY