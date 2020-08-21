Тихановська сказала, коли повернеться у Білорусь

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська на першій пресконференції після вимушеного переїзду до Литви заявила, що повернеться у Білорусі, коли «почуватиметься в безпеці».

Про це Тихановська сказала на пресконференції в інформагентстві BNS у Вільнюсі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насильство має припинитися, політв'язні мають бути випущені на свободу, а вибори повинні бути проведені вільно, чесно і прозоро. Цього вимагає народ Білорусі, і він має бути почутий», - сказала Тихановська.

Вона окремо наголосила, що білоруський протест має мирний характер, але буде до виконання вимог. Тихановська також висловила сподівання, що зовнішнього втручання у справи Білорусі не буде.

На запитання, чи буде вона балотуватися на нових президентських виборах, якщо їх оголосять, Тихановська поки що не відповіла. Вона також уточнила, що з боку російського керівництва не було спроб зв'язатися з нею.

Пресконференція Тихановської у Вільнюсі тривала 15 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Тихановська закликала робітників розширювати страйки

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Читайте також: У Тихановської заявили про підтримку серед силовиків середньої ланки

У Білорусі було створено Координаційну раду з питань передачі влади, яку ініціювала Тихановська. Водночас вона виїхала до Литви з міркувань безпеки.