У Тихановської заявили про підтримку серед силовиків середньої ланки

Про це повідомила порталу Delfi.lt представник Тихановської Анна Красуліна, передає Укрінформ.

«Є високопоставлені чини в силових структурах, з ними підтримується зв'язок, вони підтримують Світлану. Це не верхівка, а керівники середньої ланки», - сказала Красуліна.

За її словами, також є білоруські чиновники, готові сісти за стіл переговорів з Тихановскою, «нехай і без Лукашенка, який, швидше за все, ні на які переговори не піде».

Представниця Тихановської уточнює, що терміни повернення опозиційного кандидата в президенти на батьківщину доки визначити важко: це може статися як за кілька днів, так і за кілька місяців.

За словами Красуліної, в четвер відбулися бесіди Тихановської «з кількома лідерами і представниками європейських країн та організацій, зокрема з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн, німецькими політиками з правлячої коаліції, представниками президента Франції.

Напередодні Європейський Союз прийняв рішення про невизнання оголошених ЦВК результатів президентських виборів у Білорусі, а також введення індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до насильства після недемократичних виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановську змусили виїхати з країни в сусідню Литву.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані більш як 6,7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили як мінімум про п'ятьох загиблих під час протестів.