Тихановська зустрілася з прем'єром Литви

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс на зустрічі з кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тихановською, яку він називає «національним лідером Білорусі», запевнив її в підтримці та обговорив питання особистої безпеки.

Про це Скверняліс написав у своєму акаунті в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Я запевнив Світлану, що уряд (Литви - ред.) разом з партнерами в Польщі, Латвії та Естонії робить і зробить все, щоб здійснити прагнення до вільних і чесних виборів у Білорусі і щоб її діти могли якомога швидше обійняти свого батька на свободі», - сказав Скверняліс.

Він нагадав, що Литва «завжди підтримувала білоруський народ в його прагненні до свободи і демократії» та висловив сподівання, що у білорусів вистачить витримки, щоб пройти непростий шлях до вільного суспільства. Варто відзначити, що прем'єр-міністр Литви називає одного з кандидатів в президенти на виборах в сусідній країні «національним лідером Білорусі». «Ми говорили про випробування, які випали на її долю під час передвиборчої кампанії, про величезну відповідальність, яку вона на себе взяла. А також - про повсякденні турботи і потреби, з якими вона стикається в Литві, питання її особистої безпеки та безпеки її сім'ї», - наголосив Скверняліс.

Речник прем'єра Литви Томас Бержинскас пояснив литовським ЗМІ, що Тихановська звернулася до Національного центру охорони громадського здоров'я Литви і надала негативний результат тесту на COVID-19, тому отримала дозвіл покинути місце ізоляції. Цю інформацію перед зустріччю підтвердили співробітники литовського Департаменту охорони керівництва.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановську змусили переїхати до Литви.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він має обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

Фото: Фейсбук Саулюса Скверняліса