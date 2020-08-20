Байден: США мають підтримати Світлану Тихановську

США мають підтримати опозиційного кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську і закликати Росію не втручатися у справи сусідньої країни.

Про це написав кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Хоробрі жителі Білорусі демонструють, що їхні голоси не вдасться змусити замовкнути за допомогою залякування або тортур. США мають підтримати Світлану Тихановську, закликати до чесних виборів. Росії треба сказати, щоб вона не втручалася: йдеться не про геополітику, а про право (народу - ред.) обирати власних лідерів", - наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.