Координаційна рада опозиції Білорусі висунула вимоги владі

На своєму першому засіданні президія Координаційної ради опозиції Білорусі ухвалила резолюцію з основними вимогами до влади, серед них - проведення нових виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Координаційна рада (КР) вимагає визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня і провести нові вибори - за міжнародними стандартами та з іншим складом ЦВК. Ухилення чинної влади від переговорів з КР призведе до посилення політичної та економічної кризи в Білорусі, зазначено в резолюції.

Зазначається, що метою КР є пошук шляхів для подолання кризи в Білорусі й забезпечення злагоди в суспільстві на підставі конституції. При цьому підкреслюється, що КР не ставить собі за мету зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу.

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Серед вимог, які, на думку членів КР, необхідно виконати "для відновлення статусу Республіки Білорусь як демократичної та правової держави", - припинення насильства і політичного переслідування з боку влади, а також розслідування того, що сталося. Крім того, в резолюції вказується на необхідність звільнити всіх політичних в'язнів і виплатити компенсації постраждалим.

Як повідомлялося, 15 серпня штаб Світлани Тихановської почав формування Координаційної ради. Вона покликана обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу КР увійшли близько ста осіб.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

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У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тим часом у країні тривають масові акції громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.